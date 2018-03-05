المنصور: التحالف يستهدف الأهداف العسكرية المشروعة فقط

فهمي محمد(صدى):

قال المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور، المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك، لتقييم الحوادث في اليمن، أن التحالف قصف أهدافًا؛ كانت تشكل خطرًا حقيقًا في الموزع.

وأوضح ” المنصور ” ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الإثنين، أن التحالف يستهدف فقط، الأهداف العسكرية المشروعة، مشيرًا إلى ثبوت عدم تنفيذ أي عمليات جوية، من قوات التحالف، على قرية ” محضة ” وقت الادعاء.

كما أضاف: ” أقرب هدف لقرية، محضة، تم قصفه، كان يبعد 49 كم عن القرية، و6 كم عن الحدود الدولية للمملكة ” .