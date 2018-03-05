المنصور: التحالف يستهدف الأهداف العسكرية المشروعة فقط
قال المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور، المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك، لتقييم الحوادث في اليمن، أن التحالف قصف أهدافًا؛ كانت تشكل خطرًا حقيقًا في الموزع.
وأوضح ” المنصور ” ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الإثنين، أن التحالف يستهدف فقط، الأهداف العسكرية المشروعة، مشيرًا إلى ثبوت عدم تنفيذ أي عمليات جوية، من قوات التحالف، على قرية ” محضة ” وقت الادعاء.
كما أضاف: ” أقرب هدف لقرية، محضة، تم قصفه، كان يبعد 49 كم عن القرية، و6 كم عن الحدود الدولية للمملكة ” .
اترك تعليقاً