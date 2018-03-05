مورينيو: عدم مشاركة ” راشفورد ” مع اليونايتد لن تضر بفرصه مع المنتخب

طلال الغامدي(صدى):

أوضح البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن اللاعب ماركوس راشفورد، لن تتأثر فرصة انضمامه لمنتخب انجلترا بخوضه للمباريات مع الفريق أو عدم المشاركة.

وقال ” مورينيو ” إنه من غير المفترض أن تتأثر فرصة اللاعب في الانضمام لتشكيلة إنجلترا في نهائيات كأس العالم ” الصيف المقبل، رغم واقع أنه لم يدخل التشكيلة الأساسية لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ ديسمبر.

وقال مورينيو: ” أنتم تعلمون أنه إذا كان مدرب المنتخب الوطني يثق فيه فإنه سيضمه، هناك مثال على ذلك هو سيرجيو روميرو، وهو الحارس الثاني في مانشستر يونايتد، لكنه الحارس الأول في منتخب كروي كبير مثل الأرجنتين “.

وتابع: ” في منتخبكم الوطني هناك أمثلة للاعبين يشاركون دون حتى تسجيل أي هدف في الدوري الممتاز، لذا الأمر يتوقف على غاريث ساوثغيت. لا يهم إن كان يلعب أو لا يلعب مع مانشستر يونايتد “.