بالصور.. كفى وأمانة جدة يوقعان اتفاقية تعاون لتحصين الأهالي من السموم

نايف السالم(صدى):

وقعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة وأمانة محافظة جدة اتفاقية تعاون مشترك وذلك انطلاقاً من حرصهما لرفع مستوى الوعي الوقائي بين كافة شرائح المجتمع، وضمن مبادرات إدارة المسئولية الاجتماعية في الأمانة مع الجهات الحكومية والخاصة.

الاتفاقية والتي وقعها نائب رئيس مجلس إدارة كفى بمنطقة مكة الدكتور عبدالاله الحيفي ونائب معالي أمين محافظة جدة الدكتور عبداللطيف الحارثي تهدف للتعاون في تقديم الأنشطة والفعاليات والمشاركات التي من شأنها نشر الثقافة وزيادة الوعي لدى أهالي جدة ليقوم كل منهم بدوره في المحافظة على البيئة والاهتمام بالمشاركة الفعالة في مشروعات التنمية والخدمات الاجتماعية التي تنعكس إيجابياً على المجتمع وتسهم في تطويره لتكون جدة وسكانها نموذج حضاري متقدم ومتطور، كما تهدف لعمل مبادرة اجتماعية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ووضع البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية في هذا الجانب.

وفي السياق نفسه شكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ مسؤولو الأمانة وعلى رأسهم معالي أمين جدة المهندس الدكتور هاني بن محمد أبوراس ، وبيّن أن هذه الاتفاقية تسعى لتحصين كافة فئات المجتمع من شباب ونساء وكبار السن والأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة ..الخ من آفتي التدخين والمخدرات والتي تفتك بالآلاف سنوياً في المملكة ، وكفى والأمانة سيكثفان خلال الفترة المقبلة عدداً من الأنشطة التوعوية التي تسهم في تثقيف المجتمع والحد من انتشار السموم ، وجمعية كفى تعالج سنوياً المئات من الراغبين في الاقلاع عن الإدمان بل تعد لهم برنامجاً متكاملاً بعد العلاج طوال العام تلافياً للانتكاسة ولتثبيتهم على الطريق السوي.

يذكر أن الاتفاقية تضمنت إقامة معرض توعوي تثقيفي بمبنى الأمانة يستهدف منسوبيها، ويستمر لثلاثة أيام ، إضافة إلى وجود عيادة كفى المتنقلة للتوعوية بأضرار التدخين.

