برلماني إيراني يكشف عن إحصاءات ” كارثية ” بشأن الإنحراف في بلاده

طهران(صدى):

أعلن البرلماني الإيراني ” علي أفراشته ” ، اليوم الإثنين، عن معطيات تم وصفها بـ” الكارثية ” حول انحراف المجتمع الإيراني، حيث كشف عن وصول عدد المدمنين في البلاد إلى نحو 8 ملايين مدمن.

وقال ” أفراشته ” اليوم: ” هناك الآن 2 مليون و800 ألف مدمن للمخدرات، و 5 ملايين مدمن كحوليات ” ، حيث جاء ذلك، على الرغم من الحظر الصارم الذي تفرضه السلطات الإيرانية، على بيع وتصنيع واستهلاك الكحول.

ومن ناحية أخرى، ذكر النائب الإيراني، أن هناك ” 200 ألف حالة إجهاض، و 35 ألف مريض بالإيدز، و 700 ألف امرأة مهجورة، و 4 آلاف و 500 حالة انتحار، و 3 آلاف حالة هروب من المنزل ” ، في بلاده.

فيما اتهمه المدعي العام في طهران ” عباس جعفري ” ، الذي اتهمه بتقديم إحصاءات غير صحيحة و ” محبطة للشعب ” ، مقدمًا وصلة مديح لنظام الملالي.

حيث قال ” جعفري ” : ” النظام الإسلامي هو مصدر السعادة للشعب، والمبدأ الثالث للدستور يعبر عن المثل الأعلى لدولة إسلامية نموذجية.. ومع ذلك، فإن بعض المسؤولين، بدلًا من القيام بواجباتهم، نجدهم يخيبون الآمال من خلال تقديم إحصاءات وهمية ” – على حد قوله.