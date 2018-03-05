النامي: زيارة ولي العهد لمصر تعكس عمق العلاقات الثنائية

رحاب فتحي(صدى):

رحبت الملحقية الثقافية السعودية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ” حفظه الله ” ، لجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن هذه الزيارة تدل على عمق العلاقات بين البلدين.

وقال الدكتور خالد بن عبد الله النامي، الملحق الثقافي السعودي في القاهرة، في تصريحات صحفية: ” يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة منسوبي الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة والطلبة والطلبات الدارسين بجمهورية مصر العربية، أن أرفع أسمى آيات الترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي تحمل في طياتها أسمى معانِ المسؤولية وتجسد أقوى صور التلاحم الوثيق بين المملكة ومصر ” .

وأشار ” النامي ” ، إلى أن جميع الطلاب السعوديين الدارسين في مصر، يرحبون بزيارة الأمير محمد بن سلمان، ويقدمون له الشكر والتقدير لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للطلاب وتوفير المناخ المناسب لتحقيق أهدافهم.

وأضاف : ” مشاريع التنمية والبناء والتطور التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والخدمية خلال رؤية 2030 تؤكد حقيقة واضحة وهي أن بلادنا الغالية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- مستمرة بعون الله وتوفيقه في خطط التنمية والتطوير ومسارات البناء والنماء ” ، مؤكدا أن اهتمام القيادة بالتعليم وبأبنائها الطلبة هي الركيزة الأساسية لبناء الوطن.