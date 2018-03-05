إنذار مبكر بهطول أمطار غزيرة على عسير

أبها(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، إنذار متقدم لأهالي منطقة عسير ” السودة ” ، ومناطق ” رجال المع، محايل، الفرشة، ظهران، الجنوب ” ، من أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع، أن تستمر هذه الحالة ما بين الفترة من 3.35 مساءً حتى 7.35 مساءً، من اليوم الإثنين، مشيرة إلى استمرار هطول أمطار رعدية، إلى غزيرة مصحوبة بزخات، من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما وجهت الهيئة، إنذار متقدم لأهالي منطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.