لاعب توتنهام: نستحق اللعب في ربع نهائي دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

أوضح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، أن فريقه على أتم الاستعداد لملاقاة يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وأضاف أن توتنهام يملك القوة المطلوبة للصعود إلى ربع النهائي، مضيفًا: “سنلعب على أرضنا لكننا غير خائفين.. علينا اللعب بطريقتنا والتحلي بالثقة بالنفس والتقدم للأمام كما نلعب دائماً في ويمبلي. هذا هو أم شيء “.

وتابع: ” نحن متحمسون للمواجهة. لم ننجز مهمتنا بعد، هذه مباراة في دوري الأبطال أمام منافس قوي.. أتمنى أن نخوض المباراة في أجواء حماسية وأعتقد أن فرصتنا في الفوز كبيرة “.

واستكمل: “يمكنكم أن تروا مدى جودة الأداء الذي يقدمه توتنهام. نحن نستحق اللعب في ربع النهائي بدوري الأبطال، أو حتى أفضل من ذلك لأننا جديرين بذلك فعلاً “.