مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 2.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7366.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 122 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 87 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إكسترا, وأسواق عبدالله العثيم, وسوليدرتي تكافل, والبنك الأول, وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك, والصادرات, والأسمنت السعودي, والمصافي, وسيسكو, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.18% و 4.77% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وسابك, وكيان السعودية, والصحراء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 33.24 نقطة ليقفل عند مستوى 3122.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 آلاف سهم تقاسمتها 170 صفقة.