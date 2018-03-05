أحد يوجه رسالة للهلال بعد إصابة ” الحافظ ” بقطع الرباط الصليبي

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت إدارة نادي أحد، اليوم الأثنين، عن دعمها لنادي الهلال، على خلفية إصابة لاعبه عبد الله الحافظ بقطع في الرباط الصليبي.

وقال “أحد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”: ” تتقدم ادارة نادي أحد باسمها ونيابه عن اعضاء مجلس الادارة والجماهير بخالص دعواتها للكابتن عبدالله الحافظ بالشفاء العاجل والعودة سريعاً للملاعب لخدمة الكرة السعودية “.

وأسفرت إصابة الحافظ بالرباط الصليبي عن تغيبه عن مونديال روسيا حيث تستغرق إصابته فترة زمنية كبيرة؛ لكي يتم معالجتها.