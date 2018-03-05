اختيار الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئيسا فخريا لـ ” وزراء داخلية العرب “

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم، اختيار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رئيساً فخرياً لمجلس وزراء الداخلية العرب.

‏جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة جاء فيه :” إن اختيار سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود رئيساً فخرياً جاء بعد إجماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على اختيار سموه رئيساً فخرياً للمجلس.

وأبانت أن الاختيار يأتي اعتزازاً بالدعم البناء الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للتعاون الأمني العربي، ولحرص سموه على تعزيز هذا الدعم وتطويره.

ورفعت الأمانة الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لما يقدمانه – حفظهما الله – من دعم مستمر لمجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة، وعلى حرصهما أن تحظى جميع دول وشعوب الوطن العربي بالأمن والاستقرار.

وأعربت الأمانة العامة عن ارتياحها من هذا الاختيار الذي من شأنه أن يضمن استمرار الرئاسة الفخرية للمجلس، مشيرة إلى أن من شأن ذلك مواصلة تقريب وجهات النظر وتجاوز العقبات التي قد تعترض التعاون الأمني العربي.