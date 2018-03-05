5 نصائح للوقاية من الهالات السوداء

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر الهالات السوداء، من المشاكل التي تُعاني منها السيدات، في مختلف الفئات العمرية، بغضّ النظر عن الجنس؛ وذلك نتيجة عدّة أسباب، كما تتسبّب هذه المشكلة، في بعض الأحيان، في فقدان الثقة بالنفس، الأمر الذي يُسبّب القلق الدائم، لذا سنستعرض بعض النصائح التي تساعد على الوقاية من الهالات السوداء.

– النوم من 6 لـ 8 ساعات يوميًا.

– إزالة المكياج قبل النوم.

– عمل كمادات شاي فاتر، لمدة 10 دقائق؛ لتنشيط الأوعية الدموية.

– عمل كمادات للعين بشرائح البطاطس.

– وضح شرائح الخيار، على العين لمدة نصف ساعة.