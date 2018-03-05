إحباط محاولتي تهريب كميات من الحشيش بجازان

سعيد العجل(صدى):

أسفرت جهود دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان بإحباط محاولتي تهريب كميات من مادة الحشيش، والقبض على مهربيها.

وصرح المتحدث الإعلامي لفرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز بأنه استمراراً لتنفيذ رجال المجاهدين لمهامهم الأمنية في مكافحة جرائم التهريب في حدود مسؤولياتهم، فقد تمكنت أحدى الدوريات الراجله بالقطاع الجبلي بالفرقة الثالثة بفيفا، من إحباط محاولة تهريب كميات من مادة الحشيش بعد رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل عبر وادي المجرب التابع لمحافظة العارضة، ولمقتضيات الموقف، فقد تم التعامل معهم بكل حزم وقوة؛ مما أسفر بالقبض على ٣ أشخاص من الجنسية الافريقية، وضبط بحوزتهم ٤٠ كجم من مادة الحشيش، وبتمشيط المواقع المجاورة لموقع القبض تمكنت ايضا من ضبط كمية اخرى بوادي الغفله التابع لمحافظة فيفا بلغ عددها ١٠ كجم من مادة الحشيش، تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات النظامية وإحالتها للجهات المختصة .

وأكد المتحدث الإعلامي أن دوريات الفرع يتصدون، لكافة محاولات التهريب في حدود مسؤولياتهم، وأنهم يعملون بعزيمة عالية‏ في كافة الظروف والأحوال، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربين والمتسللين والتعامل معها عبر الدوريات الرجاله.

