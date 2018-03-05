ولي العهد يفتتح منتجع بالإسماعيلية برفقة الرئيس المصري
افتتح صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، اليوم الإثنين برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منتجع الفرسان في محافظة الإسماعيلية.
وقام سمو ولي العهد، بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالفندق والمنتجع معلنًا الافتتاح الرسمي، وذلك خلال اليوم الثاني من زيارته لمصر.
فيديو | مراسل #الإخبارية: #ولي_العهد يفتتح منتجع الفرسان بالإسماعيلية. #ولي_العهد_في_القاهرة pic.twitter.com/6qhfVFHgXJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 5, 2018
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