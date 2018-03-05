  • الإثنين 5

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ولي العهد يفتتح منتجع بالإسماعيلية برفقة الرئيس المصري

ولي العهد يفتتح منتجع بالإسماعيلية برفقة الرئيس المصري

ولي العهد يفتتح منتجع بالإسماعيلية برفقة الرئيس المصري
عادل الحربي(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، اليوم الإثنين برفقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منتجع الفرسان في محافظة الإسماعيلية.

وقام سمو ولي العهد، بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالفندق والمنتجع معلنًا الافتتاح الرسمي، وذلك خلال اليوم الثاني من زيارته لمصر.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *