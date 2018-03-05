بالصور.. سعد لمجرد يثير ضجة بظهوره في ملهى ليلي

نورة الشهري(صدى):

أثار الفنان المغربي ​سعد لمجرد ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر صور له وهو داخل ملهى ليلي في باريس برفقة بطلة كليب ” بوم بوم ” عبلة الصوفي، إلى جانب عارضة الأزياء والمصممة المغربية ليلى الحديوي.

وكانت نشرت عبلة الصوفي عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تجمعها بسعد وأخرى بالحديوي، فلاقت الصور رواجاً كبيرا، وقام البعض من جمهور لمجرد بنشر الصور عبر حساباتهم الخاصة، ومنهم من طلب منه أن يكون حذراً كي لا يقع مرة أخرى بأزمة جديدة مثل التي حصلت معه منذ أشهر في باريس مع الفتاة لورا بريول.