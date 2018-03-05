أطباء سعوديون يجرون عمليات جراحية لـ515 من فاقدي البصر في نيجيريا

نايف السالم(صدى):

حاز فريق طبي من المملكة إشادة واسعة، بعدما استطاع إجراء عملية جراحية في العيون لأكثر من 510 حالات في إحدى الولايات النيجرية، وذلك في موقف إنساني نبيل.

وأوضح نائب قنصل المملكة هناك، يوسف إبراهيم الغامدي، خلال بيان له، أنه نجح فريق طبي يضم 5 جراحين من السعودية بالتعاون مع المؤتمر العالمي للشباب المسلم، بإجراء 515 عملية مجانية لمرضى في ولاية كانو.

وتمكن الفريق الطبي من إرجاع البصر للعديد من الحالات التي عانت على مدار سنوات طويلة من فقدان كامل لتلك الحاسة.

وأشار ” الغامدي ” إلى إنه: ” نجح الفريق في مساعدة الكثير من الأشخاص في استعادة أبصارهم بعد سنوات من العمى المؤقت بسبب عدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج الطبي. ”

وقال نائب قنصل المملكة في نيجيريا: ” إن الفريق يراقب ظروفهم الصحية بعد إتمام الجراحة، وكذلك تم إصدار عقاقير مجانية للمرضى المعنيين. ”

وأكد ” الغامدي ” أن الفريق الطبي قد زاد من عدد المستفيدين من العمليات الجراحية من 400 إلى 515 شخصًا، وذلك بعد أن وضع في عين الاعتبار أعداد المحتاجين للجهود الطبية في هذا الصدد.