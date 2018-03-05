” التجارة ” توضح شروط تسجيل الأسماء العائلية كأسماء تجارية

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأثنين، شروط السماح بتسجيل الأسماء العائلية، كعلامات وأسماء تجارية.

حيث أعلن الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قراره في هذا الشأن، الذي أوضح أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء العائلية كأسماء تجارية، إلا في حالتين، هما:

1- في حالة تسجيل الاسم كاملًا.

2- وأن يكون مطابقًا للموجود في الهوية الوطنية.

كما تضمن القرار، بإنه لا يجوز السماح بتسجيل الأسماء العائلية، كعلامات تجارية، إلا بموافقة من يحمل هذا الاسم من العائلة، مقدمًا على استعماله كعلامة تجارية.