الفيحاء يدعم الأهلي في مواجهته الآسيوية الثالثة

نواف السالم(صدى):

ساند رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، سعود عبدالله الشلهوب، نظيره النادي الأهلي في مواجهته الأسيوية الثالثة أمام الغرافة القطري، المقرر إقامتها، اليوم الأثنين.

وغرد سعود عبدالله عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” بالتوفيق لممثل الوطن (النادي الأهلي) في مباراته مساء اليوم مع الغرافة ضمن بطولة دوري أبطال آسيا وتحقيق الـ 3 نقاط ” .

وفاز الأهلي في الجولة الأولى على نادي تراكتور الإيراني بهدف دون رد، ثم عاد في الجولة الثانية وهزم نادي الجزيرة الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف .