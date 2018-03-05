الفيحاء يدعم الأهلي في مواجهته الآسيوية الثالثة
ساند رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، سعود عبدالله الشلهوب، نظيره النادي الأهلي في مواجهته الأسيوية الثالثة أمام الغرافة القطري، المقرر إقامتها، اليوم الأثنين.
وغرد سعود عبدالله عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” بالتوفيق لممثل الوطن (النادي الأهلي) في مباراته مساء اليوم مع الغرافة ضمن بطولة دوري أبطال آسيا وتحقيق الـ 3 نقاط ” .
وفاز الأهلي في الجولة الأولى على نادي تراكتور الإيراني بهدف دون رد، ثم عاد في الجولة الثانية وهزم نادي الجزيرة الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف .
اترك تعليقاً