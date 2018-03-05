بالصور .. منسوبو برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة يشاركون ” الهدباء ” فرحته بالترقية

سعيد العجل(صدى):

في بادرة حب وإخاء احتفى منسوبو الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمناسبة ترقية زميلهم الأستاذ منصور بن عبدالله الهدباء للمرتبة العاشرة بديوان الوزارة.

وكان في مقدمة الحضور سعادة الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الأستاذ عبد الله بن مدلج المدلج الذي يحرص دائما على تعزيز أواصر المحبة والأخوة ونشر روح الفريق الواحد من خلال حرصه المستمر على المشاركة الفاعلة في مثل هذه البادرات.

وقد عبر الجميع عن بالغ فرحهم وسرورهم وتمنياتهم لزميلهم دوام التوفيق والسداد وبلوغ أعلى الدرجات.

وفي سياق متصل، أزجى ” منصور الهدباء ” شكره وتقديره لسعادة الأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج؛ على مساندته وجهوده المباركة في كل ما من شأنه تميز العمل في الإدارة.. وقال أيضاً: الشكر موصول لكل من هنأني بالترقية من الزملاء والأصدقاء والأهل، سائلاً الله تعالى أن تكون الترقية عوناً لي على خدمة ديني ثم مليكي ووطني الغالي.