بالفيديو.. لحظة العثور على بئر قديمة بالصدفة

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يرصد لحظة العثور بالصدفة على بئر قديمة، أثناء عمليات حفر لأحد المقاولين، حيث تبين أنها مليئة بالمياه.

ووثق هذا المقطع، أحد المواطنين، الذي يعمل بائعًا في سوق رشيد ببريدة، وقال تعليقًا على ذلك: ” إنه لاحظ خلال عمليات الحفر، التي يقوم بها مقاول مشروع تحسين منطقة سوق القبة، وجود بئر قديمة مليئة بالمياه ” ، مشيرًا إلى أن هذه البئر، مجاورة لأحد المحلات التجارية؛ لبيع العبايات، وتعد تاريخية، وتم اكتشافها صباح اليوم.