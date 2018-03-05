صافرة إسبانية لإدارة موقعة الاتحاد والتعاون

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة اليوم بين الاتحاد والتعاون في إطار لقاءات الجولة ال18 والمؤجلة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

كشفت لجنة الحكام، اليوم الأثنين، عن طاقم حكام موقعة التعاون والاتحاد المؤجلة من الجولة الـ 18 والمقرر إقامتها اليوم.

وقال اتحاد الكرة إن المباراة ستدار بصافرة الحكم الإسباني ديفيد بروبلان ، وسيعاونه كل من خوسيه كاباليرو وميجيل مارتينيز، و الحكم عبد الصمد البكري هو الحكم الرابع في المباراة.