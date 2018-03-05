‏أمير ⁧‫الشمالية‬⁩ ‏يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

سعيد العجل(صدى):

‏⁦كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم ، الطلاب الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم.

فقد كرم سموه الطالب عبدالرحمن محمد الرويلي الذي حقق المركز الأول بالفرع الرابع من الجائزة لحفظ القران كاملاً، والطالب فايز بن ذيب الشمر الذي حقق المركز الأول في الفرع الخامس والطالب عبدالله سليم العنزي الحاصل على المركز الرابع .

كما كرم سموه الشيخ نواف رحيل العنزي الحاصل على جائزة المركز الثاني على مستوى العالم الإسلامي في الدورة التدريبية المصاحبة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية 1439هـ.

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرح عن الجائزة ومسيرة الطلاب الفائزين بها ، مستعرضا إنجازات جمعية ” مثاني ” لتحفيظ القرآن الكري في المسابقات والأنشطة المختلفة.

وأكد سموه أن المملكة قامت ومنذ تأسيسها على خدمة كتاب الله الكريم، بتطبيق أحكامه، وترسيخ قيمه الأخلاقية، وطباعة المصحف الشريف، ونشره في جميع أرجاء العالم, منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين , – حفظهما الله – من عناية لكتاب الله، ودعم لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة كافة.

وثمن سموه الجهود التي تقوم بها الجمعية طيلة مسيرتها في خدمة القرآن الكريم وأهله من خلال حلق التحفيظ والدور والمسابقات القرآنية ، مشدداً على تميز الكفاءات البشرية بمنطقة الحدود الشمالية التي تشكل الثروة الحقيقية والأكثر أهمية في تنمية المنطقة في المجالات كافة ، داعياً أبناء المنطقة لبذل الجهود للتفوق في المنافسات والمسابقات المحلية والدولية كافة.

من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء الجمعية عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لدعم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لجمعية ” مثاني ” ماليا ومعنويا وقبول سموه الرئاسة الفخرية للجمعية, داعين الله أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة المنطقة وأهلها.

حضر الاستقبال مساعد مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية الشيخ سعد بن شايم العنزي ، ومدير جمعية مثاني لتحفيظ القرآن الكريم الدكتور بدر بن طاهر العنزي .

