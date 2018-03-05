السوق المالية تعلق على الموافقة على طرح صندوق الاستثمار العقاري طرحا عاما

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب ” شركة الأول كابيتال ” طرح وتسجيل وإدراج وحدات ” صندوق الأول المركزية ريت ” في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام ” صندوق الأول المركزية ريت ” في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للهيئة، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وأضافت : ” إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

واختتمت : ” يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات ” صندوق الأول المركزية ريت ” في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ” .