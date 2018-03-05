بالصور.. فنانة تطل بالأوسكار بفستان ارتدته قبل 56 عاما

نورة الشهري(صدى):

يعتبر حفل الأوسكار ، الحدث الأبرز في العالم الذي يستقطب اهتمام وحضور أهم المشاهير والنجوم، ويٌعد محطة للموضة والأزياء تتنافس فيه النجمات بالأناقة والإطلالات الفخمة.

ولكن ما فعلته الممثلة ​ريتا مورينو​ قَلَب كل المقاييس، إذا أطلت هذا العام في الحفل مرتديةً فستاناً ظهرت به في العام 1962 في حفل الأوسكار الذي فازت فيه بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم West Side Story.

مع الإشارة إلى أن مورينو (86 عاماً) قامت بتعديل وحيد على الفستان وهو إزالة المنطقة التي تغطي الصدر ليصبح مكشوفاً ومن دون أكمام، وهو من قماش مخصص لصناعة أزياء الكيمونو اليابانية ومزين برسوم على شكل أزهار كبيرة.