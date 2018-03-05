” الكهرباء ” تعلق على فيديو عدادي أرض فضاء بالرحمانية

نايف السالم(صدى):

أبانت الشركة السعودية للكهرباء، حرصها على اتباع أعلى معايير الشفافية والسلامة، خلال جميع مراحل إيصال الخدمة الكهربائية، وذلك في ظل التزامها الدائم، بتقديم خدمة كهربائية موثوقة، للمشتركين في جميع مناطق المملكة.

وفي هذا السياق، أوضحت الشركة حقيقة مقطع الفيديو، الذي تداوله البعض حول وجود عدد 2 عداد كهربائي، في أرض فضاء بحي ” الرحمانية ” ، في جدة إنه تم إيصال الخدمة الكهربائية، وتركيب العدادين لمبان كانت قائمة بالفعل، برخصة بناء معتمدة من الأمانة، وأن المشترك قام بالمخالفة للأنظمة، بإزالة المبنى وإجراء إنشاءات بالموقع، والتعدي على الشبكة الكهربائية، دون الرجوع للشركة.

وأشارت ” السعودية للكهرباء ” ، إلى أنه تم إزالة التعدي على الشبكة الكهربائية، واتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية، وتحرير محضر ضد المشترك، بعد قيامه بنزع وتعديل موقع العدادات الكهربائية، دون الرجوع للمختصين بالشركة، وهي مخالفة تُمثل أيضًا خطورة، ليس فقط على الممتلكات والمرافق، بل تتعدى ذلك لخطورة كبيرة على الأرواح؛ وذلك في ظل عدم التزام المشترك بالتنسيق، مع الشركة؛ لضمان الالتزام بمعايير السلامة الكهربائية بالموقع.

وأضافت الشركة: ” إنها تتابع استكمال كافة الإجراءات النظامية، بحق المشترك مع الجهات المختصة، مشيدة في الوقت نفسه بدور المواطنين والمقيمين، ووسائل الإعلام في تسليط الضوء، على أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ لكي يتسنى للمختصين بالشركة، التعامل معها في أسرع وقت ” .

ومن الجدير بالذكر، أن الشركة السعودية للكهرباء، أطلقت باقة من القنوات الإلكترونية الحديثة؛ لتسهيل وتسريع عملية التواصل مع كافة المشتركين من جميع الفئات، وذلك بشأن أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية؛ وتوفيراً للجهد والوقت، حيث تشمل الباقةُ عددًا من الخدمات النوعية، مثل:

– خدمة ” صديق الكهرباء ” على تطبيق واتساب ” 0533991100 ” .

– تويتر @alkahrabafriend.

– الرسائل النصية المجانية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال الثلاثة.

– بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى، في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (هنا) ، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.