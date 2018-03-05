ضبط وافدين سرقا جهاز حاسب آلي من مدرسة بالجوف

سهو الهشال(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أنه ورد لشرطة محافظة طبرجل بلاغ من حارس مدرسة لأحدى ثانويات المحافظة للبنين ،يفيد بأنه تم الدخول للمدرسة وسرقة جهاز حاسب آلي .

على الفور جرى تكثيف التحريات وتم التوصل للجناة وهم وافدين من جنسية عربية( سوري، مصري) الأول يبلغ من العمر 18 عاماً والآخر حدث يبلغ من العمر 16 عاما وبسماع أقوال المتهم الاول أقر بدخول المدرسة وسرقة جهاز الحاسب الآلي برفقة زميله وجرى إيقافه وبعث الحدث لدار الملاحظة ولا يزال التحقيق جار .

كذلك أبلغ أحد المواطنين دوريات الأمن بمحافظة القريات عن قيام أربعة أشخاص بالعقد الثاني من العمر بدخول منزله بقصد السرقة بعد كسر قفل أحد الأبواب وعند مشاهدتهم له لاذوا بالفرار وجرى القبض عليهم بالقرب من الموقع وتم إيقافهم واشعار النيابة العامة بالمحافظة بحكم الاختصاص .