عشرات المنازل ببريطانيا يواجهون مشكلة في إمدادات المياه

لندن(صدى):

واجهت عشرات الآلاف من المنازل، في أنحاء بريطانيا، اليوم الإثنين، مشكلات في إمدادات المياه؛ وذلك بعد أن انكسرت أنابيب توصيل المياه، عندما ذاب الجليد، وعادت الأحوال الجوية، لطبيعتها في البلاد.

ويجدر الإشارة، أنها أسوأ عاصفة ثلجية في نحو 30 عامًا، حيث جمدت المياه داخل الأنابيب، الأسبوع الماضي؛ كما تسببت العاصفة القادمة من سيبريا، وسميت بـ ” وحش من الشرق ” ؛ في إلغاء الرحلات الجوية، وتوقف القطارات وسد الطرق وإغلاق مدارس.

وفي هذا السياق، أوضحت شركة ” تيمز ووتر ” ، أن تسرب المياه من الأنابيب المكسورة، في العاصمة لندن؛ تسببت في قطع المياه أو ضعفها الشديد في 12 ألف منزل، اليوم الاثنين.

ومن الجدير بالذكر، أن الشركة قامت بتوزيع زجاجات مياه، على زبائنها في موقعين من المدينة، حيث واجه خمسة آلاف منزل، في كنت القريبة مشكلات مشابهة، وهى منطقة تزودها شركة ” ساذرن ووتر ” .

يُذكر أن ما بين ثلاثة وستة آلاف منزل، تضررت من مشكلات في إمدادات المياه، كما حذرت شركات المياه، من أن الانقطاعات والمشكلات في الإمدادات، ستستمر فيما يجرى إصلاح الأنابيب المكسورة، وإعادة ملئها وطلبت من المواطنين، ترشيد الاستهلاك.