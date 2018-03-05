” الأمر بالمعروف ” تبطل عمل سحري بالتعاون مع الجمارك

عادل الحربي(صدى):

أسفر التعاون المستمر و المتواصل بين هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وجمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز عن كشف عمل سحري تم ضبطه من قبل رجال الجمارك بالمطار مرسل من خارج المملكة في أحد الطرود البريدية.

وجاء ذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة السحر و الشعوذة بهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالمدينة المنورة، حيث تبين بعد فحص العمل أن الطرد يحتوي على طلسم يُراد منه عطف شخص على شخص حيث تمكن أعضاء الوحدة من فك العمل السحري و إبطاله .

من جانبه أوضح مدير عام هيئات المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان المطوع بأن وحدة مكافحة السحر و الشعوذة بالفرع قد تلقت منذ مطلع العام الهجري الحالي 1439 أكثر من 117 بلاغاً ، و تم إتلاف وفك أكثر من 171 عملاً سحرياً ، بالإضافة إلى أن الوحدة قد سجلت أكثر من 215 مراجعاً .

و دعا المطوع لعدم التردد في الإبلاغ عن السحرة و المشعوذين و كذلك المخالفات المتعلقة بالسحر و الشعوذة حماية لجناب التوحيد ، وذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد 1909 أو الإبلاغ عن طريق الموقع الرسمي للرئاسة على شبكة الانترنت أو الحضور لمقر الوحدة بفرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر .