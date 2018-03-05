اكتشاف 1.5 مليون بطريق في جزيرة نائية

متابعات(صدى):

استطاع عدد من العلماء، اكتشاف مستعمرة عملاقة للبطاريق، يتجاوز عددهم بها 1.5 مليون بطريق، وتم التوصل إليها بمساعدة القمر الصناعي، و طائرات ” درون ” .

جاء ذلك على الرغم من أن علماء البيئة، كانوا على وشك إعلان إنقراض طيور البطاريق، إلا أن اكتشاف المستعمرة أعطى الأمل من جديد، حيث اكتشف العلماء المستعمرة، بإحدى الجز النائية، في ساحل إنتاركتيكا.

فيما أظهرت الصور المرسلة من وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” عام 2014 ، مجموعه صغير من البطاريق موجودة على هذه الجزيرة، الأمر الذي دفع العلماء للبحث والتقصي وراء تلك الأدلة، حتى تم الكشف عن المستعمرة العملاقة.