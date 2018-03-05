مصادرة أكثر من 2000 عبوة أعشاب غير مرخصة بمكة

نايف السالم(صدى):

ضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة عددا من محلات بيع الأعشاب والأدوية الشعبية ومحلات الخردوات التي تبيع تلك المنتجات دون تراخيص حيث تم مصادرة كميات كبيرة من المواد والمخاليط الشعبية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام .

وأوضح رئيس لجنة مكافحة ظاهرة بيع الأعشاب بالأمانة فهد عسيري أنه نتج عن تلك الحملات ضبط عدد من محلات بيع التمور والعسل مخلوطة بمواد عشبية غير صالحة وتم مصادرة تلك العبوات وعددها (1356) عبوة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة حيال تلك المحلات ، كما تم ضبط محلين عطارة لبيع المخاليط والمعاجين العشبية المركبة محلياً وغير المرخصة ومجهولة المصدر ، وتحمل ادعاءات طبية كاذبة لعلاج الكثير من الأمراض وبعض الأدويه الجنسية التي قد ينتج من جراء تعاطيها الفشل الكلوي وأمراض أخرى ، حيث تم ضبط ومصادرة حوالي (680) عبوة ، فيما تم إغلاق المحلين لمدة 15 يوما وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم بالحد الأعلى.

وحذر عسيري من خطورة استخدام المركبات والمخاليط غير المعتمدة ، لافتا إلى أن الأمانة تسعى إلى اتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة السلبية ، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة ، داعياً إلى ضرورة الإبلاغ عن طريق عمليات الأمانة 940 عن أي مخالفات صحية في تلك المحلات .