أمانة عسير تضبط 363 مخالفة خلال جولاتها الرقابية

أبها(صدى):

ضبطت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير، خلال جولاتها الرقابية في الأسبوعين الأخيرين 363 مخالفة وملاحظة في بعض المنشآت التجارية بمدينة أبها.

وأوضح مدير الرقابة الصحية بأمانة عسير أحمد آل يعلى أن الجولات أسفرت عن توجيه 33 إنذارًا لمنشآت مخالفة، إضافة إلى رصد أكثر من 75 مخالفة وتسجيل 197 ملاحظة.

وأشار “آل يعلى” أن تلك المخالفات، رصدت بعد أكثر من 363 جولة قامت بها الفرق التفتيشية، مبينا أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة غير نظامية، إضافة إلى سوء النظافة العامة للموقع وسوء نظافة المعدات المستخدمة وعدم ارتداء الزي الرسمي و مخالفة شروط التعبئة والتخزين إضافة الى ظهور علامات مرضية على عدد من العمالة ومواد غذائية مجهولة المصدر .

من جهته أكد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة المهندس عبدالعزيز الرمثي أن الرقابة ستكون مستمرة في جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.