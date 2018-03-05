مغردون ينعون حارس النصر السابق شاكر العليان

طلال الغامدي(صدى):

أُعلن اليوم الاثنين، عن وفاة النجم شاكر العليان، حارس مرمى النصر والمنتخب الوطني السابق، بعد صراع طويل مع المرض.

وقام عددًا كبير من الجماهير بمختلف انتماءاتها بتوجيه واجب العزاء ونعي شاكر العليان بعد إعلان خبر وفاته.

حيث قالت سلوى المسلم، على تويتر: ” الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. ” ، بينما علق زيزو عبر حسابه على تويتر: ” إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يغفر له ويرحمه. ”

وأضاف الصحفي متعب عبد الهادي قائلًا: ” الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. ” ، بينما قال الإعلامي عبد العزيز المريسل: ” إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي صباح اليوم شاكر العليان حارس المنتخب السعودي ونادي النصر سابقًا.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى. ”

وجدير بالذكر، إنه يعد شاكر العليان واحدًا من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة السعودية، حيث فاز بكأس العالم للناشئين في كرة القدم في عام 1989 مع المنتخب الوطني، كما لعب نهائي كأس الأمم الآسيوية في عام 1992 أمام المنتخب الياباني.

كما حصل شاكر العليان في بطولة كأس أمم آسيا في عام 1992 على لقب أفضل حارس في البطولة بعد تألقه اللافت للأنظار مع الأخضر في ذلك الوقت، وأعلن اعتزاله لعب كرة القدم في عام 1997 وهو يبلغ من العمر 25 عامًا.