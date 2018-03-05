مرسيدس CLA شوتينج بريك تتزود بباقة Night Edition

متابعات(صدى):

ظهرت مرسيدس A-Class الجديدة مؤخراً ولكن هذا لم يوقف مرسيدس من تطوير نسخة CLA شوتينج بريك الأقدم بباقة Night Edition. وتأتي الباقة بسعر يبدأ من 3.234 دولار في ألمانيا وتشمل أجزاء اضافية أمامية وعتبات جانبية واضافات خلفية جديدة بجانب عجلات ألومنيوم 18 بوصة باضافات AMG.

كما تأتي بمصابيح أمامية LED وشعار النسخة الخاصة على الجناح للتأكيد علي أنها ليست نسخة عادية من CLA شوتينج بريك ، وللحصول علي المزيد يمكن اضافة عجلات ألومنيوم خفيفة الوزن سوداء بعلامة AMG. ولا توجد صور للمقصورة الداخلية في الوقت الحالي ولكن الشركة قالت أنها تأتي بألوان بيضاء وسوداء داخلية مع تطريز مميز على الفرش الجلدي Artico وتطعيمات ألياف الكربون.

ولمن لا يريدون انتظار وصول CLA الجديدة فيمكنهم الحصول على النسخة الحالية بباقة Night Edition Starlight مع شبكة تهوية خاصة ولمسات كرومية وعجلات بلون رمادي تيتانيوم. وستطلق نفس الباقة كذلك لنسخة CLA بأربعة أبواب كذلك بجانب GLA الكروس أوفر وB-Class الـ MPV كذلك. وستعرض كلتا النسختين في الشهر التالي وسيتم اطلاقهما في يونيو المقبل. ومن المقرر ظهور نسخة CLA شوتينج بريك Night Edition في معرض جنيف للسيارات.