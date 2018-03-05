الشلهوب ينقلب على الهلال بعد تصريح رئيس النادي

ماجد محمد(صدى):

قال الدولي محمد الشلهوب لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إنه استبعد فكرة الاعتزال عن اللعب مع فريق غير الهلال في الموسم المقبل.

وأوضح أن استبعاده للاعتزال جاء، على خلفية حديث الأمير نواف بن سعد رئيس النادي، بأن إدارته لن تجدد معه في الموسم المقبل إلى جانب ياسر القحطاني قائد الفريق، الذي أعلن رئيس الهلال عدم التجديد معه.

وقالت مصادر إن تصريح ” نواف ” بعدم التجديد لشلهوب، أشعل غضب اللاعب؛ الذي شعر بعدم التقدير، لاتخاذ القرار دون الاجتماع به.

وأوضحت المصادر، أن الشلهوب بدأ في دراسة العروض المقدمة له، وأكثرها جدية عرض ناد خارج العاصمة.