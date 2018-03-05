إنقاذ حياة أربعيني من تمدد الشريان الأورطي بمدينة الملك عبدالله الطبية

نايف السالم(صدى):

نجح تدخل سريع لفريق طبي متخصص بمركز الجراحات التخصصية في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إنقاذ حياة مريض في العقد الرابع من عمره بفضل الله , بعدما أظهرت فحوصاته وجود تمدد في الشريان الاورطي البطني مع تهتك في جدار الشريان ونزيف داخلي ، حيث قرر الفريق الطبي ترميم الشريان الاورطي باستخدام الدعامات عن طريق القسطرة و بدون أي شق جراحي.

وتم تشكيل فريق جراحي وتكللت العملية بنجاح ولله الحمد واستغرقت قرابة الساعة وخرج المريض من المدينة الطبية بعد 48 ساعة من العملية وهو بكامل الصحة والعافية.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار 1822 سريراً خلال العام 2017 م ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة 43657 سريراً بدلاً من 41835 سريراً وذلك في إطار جهودها لزيادة استيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الانتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى ، حيث قامت الصحة بافتتاح مستشفيات جديدة وتشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية في مستشفيات قائمة وذلك من خلال زيادة الفريق الطبي وأيضاً تجهيز الأسرة .

وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها للعام 2017م أنه تم زيادة نسبة جراحات اليوم الواحد من 44% إلى 55% ليصبح إجمالي عدد جراحات اليوم الواحد 112095 جراحة وذلك خلال العام 2017م حيث تم تقديم الخدمة السريعة للمريض وتقليل فترات الانتظار على المرضى من خلال تهيئة المنشآت الصحية بالتجهيزات اللازمة لعمل جراحات اليوم الواحد وعمل مؤشرات لزيادة عمليات جراحة اليوم الواحد .