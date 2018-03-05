عشرات الشاحنات من القافلة الإغاثية تدخل الغوطة الشرقية

دمشق(صدى):

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول قافلة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، إلى غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، والتي تضم ما يزيد عن 45 شاحنة، محملة بالمساعدات الغذائية والإنساني.

وأكدت مصادر، أن القافلة التي دخلت عبر معبر الوافدين، اتجهت نحو القطاع الشمالي من غوطة دمشق الشرقية، على أن يجري توزيعها بعد تفريغها، إلى المناطق الأخرى من الغوطة الشرقية.

وتأتي عملية دخول القافلة بعد 9 أيام من قرار مجلس الأمن حول ” هدنة ” في غوطة دمشق الشرقية، وبعد قتل وإصابة مئات المدنيين من أبناء الغوطة الشرقية.