باحث بجامعة باريس يفضح ” الجزيرة ” ويدافع عن السعودية

علي القحطاني(صدى):

قام الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، رامي العلي، بفضح وتكذيب قناة الجزيرة القطرية بعدما اعتبرت دفاعه عن السعودية من قبيل التبرير فى سياق تعليقه على مسرحية الإنقلاب المزعوم فى قطر عام 1996.

وأوضح ” العلي ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الإثنين: ” تغريدة قناة الجزيرة تفتقد إلى الموضوعية والمهنية، خصوصًا أن المذيعة سألتني في المقابلة إذا كنت أبرر فأجبتها بوضوح أن مهمتي ليست أن أبرر وإنما أن أضع الأحداث في سياقها. ”

وقالت القناة إن الباحث بجامعة باريس، رامي العلي، يبرر لدول عربية كانت لها اليد الطولى في محاولة الانقلاب عام 1996، فى إشارة إلى السعودية.

حيث ظهر العلي على شاشة ” الجزيرة ” ليوضح أبرز نقاط الخلل والهنات في برنامجها ” ما خفي ” كان أعظم حول المحاولة الانقلابية المزعومة آنذاك، غير أن ما قاله دفع القناة لمهاجمته من طرف خفي.