شركة ” Lg ” تعلن عن هاتفها الجديد X4

أماني الغامدي(صدى):

بعد تدشين هاتف X4+ مطلع العام الجاري، أعلنت شركة LG عن هاتفها X4، الذيان يأتي ضمن سلسلة X، وهو يمتلك شاشة 5.3 بوصة HD، ومدعوم بمعالج Snapdragon 425، ويعمل بنظام التشغيل ” اندرويد ” نوجا 7.1، ويمتلك كاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل، وفلاش LED، وأخرى أمامية 5 ميجا بيكسل.

ويجدر الإشارة، أن الهاتف يدعم ميزة LG Pay، مع وجود مستشعر لبصمة الإصبع أسفل الكاميرا، إضافة إلى وجود بطارية 3000mAh، كما أنه يدعم تجربة التلفزيون المحمول.

أما فيما يتعلق، بالمواصفات الكاملة لهاتف LG X، فهي كالتالي:

– شاشة 5.3 بوصة بدقة عرض 1280×720 بيكسل.

– معالج رباعي النواة Snapdragon 425

– ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت DDR3.

-نظام التشغيل اندرويد نوجا 7.1.2

-كاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل.

– كاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل.

-مستشعر بصمة إصبع.

– منفذ سماعة 3.5mm

-أبعاد الهاتف 148.6×75.1×8.6 ملم.

– بطارية 3000mAh

-يأتي الهاتف في اللون الأسود والذهبي.

– يبلغ سعره 273 دولار.