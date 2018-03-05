أكبر 10 مواقع لتجارة التجزئة عبر الإنترنت في العالم

أماني الغامدي(صدى):

شهدت تجارة التجزئة تحولاً جذريًا في الأونة الأخيرة، حيث أصبح العديد من تجار التجزئة التقليديين والمتاجر الواقعية، تؤسس مواقع إلكترونية لها أو تقوم بتحسين مواقعها الإلكترونية.

في هذا السياق، خرج موقع ” إنسايدر مانكي ” بقائمة تضم أكبر 10 مواقع لتجارة التجزئة في العالم، بناءً على أرباحها السنوية، وذلك على النحو التالي:

1- آبل:

تصدرت القائمة شركة أبل المتخصصة في تصميم وتطوير وتسويق الهواتف ومشغلات الموسيقى الرقمية واللاب توب.

2- وول مارت:

يماثل موقع وول مارت المتاجر الواقعية للشركة، ويتضمن مجموعة كبيرة من السلع عالية الجودة بأسعار منخفضة، وتعطي الشركة الأولوية لتلبية احتياجات المستهلك.

3- هوم ديبوت:

أصبحت الشركة واحدة من أكبر شركات تجارة التجزئة المتخصصة في بيع معدات وديكورات تصميم المنازل، ولديها أكثر من 2200 متجر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

4- مجموعة علي بابا:

أكبر وأهم موقع صيني للتجارة الإلكترونية، أطلقه جاك ما عام 1999، وهو الآن يقدم خدماته لملايين الموردين والمشترين في جميع أنحاء العالم.

5- نايكي:

شركة أمريكية متعددة الجنسيات تقوم بتصميم وتطوير وتسويق المنتجات الرياضية، يقع مقرها في مدينة بيفرتون بولاية أوريغون، وهي أكبر مورد للأحذية الرياضية في العالم، ومنتج رئيسي للمعدات الرياضية.

6- كوستكو:

تقدم شركة كوستكو مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع بما في ذلك الأثاث والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات وغيرها من المنتجات.

7- تارجت:

منذ إنشائها عام 1902 وتشتهر شركة تارجت بالممارسات التجارية العادلة واتجاهها نحو الابتكار، وهي ثاني أكبر متاجر التجزئة في أمريكا، ولديها أكثر من 1830 متجرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

8- أمازون:

يقدم الموقع مجموعة هائلة من المنتجات والخدمات، وتعد شركة أمازون واحدة من أكبر الشركات وأسرعها نموًا في العالم.

9- سيرز هولدنجز:

هي شركة رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والمعدات الرياضية، بالإضافة إلى حلول وخدمات صيانة الحدائق وإصلاح السيارات، وهي أكبر شركة تقدم خدمات الصيانة المنزلية في أمريكا.

10- كروجر:

هي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في العالم، لديها نحو 2800 متجر بقالة في 35 ولاية ومقاطعة كولومبيا.