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بالفيديو.. انهيار جليدي على سيدتين وطفل

بالفيديو.. انهيار جليدي على سيدتين وطفل
موسكو(صدى):

تعرضت سيدتان وطفل لإصابات طفيفة ، عقب انهيار كميات من الجليد المتراكم أعلى سطح بناية بمدينة مومانسك في روسيا .

وأظهر مقطع فيديو متداول السيدتان والطفل وهما يقفا أسفل بناية ، وفي لحظات انهار جليد متراكم أعلى سطح البناية ليدفنوا تحت طبقات بسيطة منه.

وعلى الفور توجهت السيدة بطفلها إلى المستشفى .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43448 ] نشر منذ 26 دقيقة

طيب ,,

,, بس ياترى هم هم اللي امس علقنا عليهم والا غير ..؟؟

,, هذا هو السؤال الجوهري ,,,

[ عدد التعليقات: 2677 ] نشر منذ 20 دقيقة

نعم هم ياعميد صدى

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