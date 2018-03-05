بالفيديو.. انهيار جليدي على سيدتين وطفل

موسكو(صدى):

تعرضت سيدتان وطفل لإصابات طفيفة ، عقب انهيار كميات من الجليد المتراكم أعلى سطح بناية بمدينة مومانسك في روسيا .

وأظهر مقطع فيديو متداول السيدتان والطفل وهما يقفا أسفل بناية ، وفي لحظات انهار جليد متراكم أعلى سطح البناية ليدفنوا تحت طبقات بسيطة منه.

وعلى الفور توجهت السيدة بطفلها إلى المستشفى .