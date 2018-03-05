بالفيديو.. انهيار جليدي على سيدتين وطفل
تعرضت سيدتان وطفل لإصابات طفيفة ، عقب انهيار كميات من الجليد المتراكم أعلى سطح بناية بمدينة مومانسك في روسيا .
وأظهر مقطع فيديو متداول السيدتان والطفل وهما يقفا أسفل بناية ، وفي لحظات انهار جليد متراكم أعلى سطح البناية ليدفنوا تحت طبقات بسيطة منه.
وعلى الفور توجهت السيدة بطفلها إلى المستشفى .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43448 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب ,,
,, بس ياترى هم هم اللي امس علقنا عليهم والا غير ..؟؟
,, هذا هو السؤال الجوهري ,,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2677 ] نشر منذ 20 دقيقة
نعم هم ياعميد صدى