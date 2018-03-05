10 أخطاء عند غسل الوجه.. تجنبيها

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تجميل ، كثير من النساء يعتبرن غسل الوجه يوميًا، هو أسهل جزء من روتين العناية بالبشرة، ومع ذلك، فإنه ليس بهذه البساطة كما يبدو، إذ أن القيام به بشكل غير صحيح، يمكن أن يسبب تلف لبشرتك، حسبما أفاد موقع “بولد سكاي”.

1-استخدام الماء الساخن

الماء الساخن يجرد بشرتك من زيتها الطبيعي، ويجعلها جافة، لذلك يُنصح باستخدام الماء الفاتر لتفادي الضرر الذي قد يلحق ببشرتك.

2-عدم استخدام المنظف المناسب لنوع بشرتك

لكل شخص منا نوع بشرة مختلف، لذلك يجب استخدام منتجات العناية بالشرة المناسبة لنوع جلدك، لأن الاختيار الخاطئ قد يضر بنسيج بشرتك.

3- استخدام اليدين من دون التأكد من نظافتهما

من الضروري غسل اليدين جيدًا قبل وضعهم على بشرتك، لأن ذلك يساعد في نقل الجراثيم والميكروبات لسطح الجلد مما يسبب ضرر كبير لبشرتك.

4- استخدام مطهر غير مناسب

استخدام مطهر للبشرة ذو فعالية قوية ربما يسبب أذى لبشرتك، ويفضل استخدام مطهر لطيف على جلد البشرة.

5- الإفراط في غسل الوجه

العدد المثالي من المرات التي ينبغي للمرء أن يغسل وجهه فيها هو مرة أو مرتين في اليوم صباحًا ومساءً، إذ أن غسل الوجه كثيرًا يجرد البشرة من زيتها الطبيعي، ويؤدي ذلك إلى جفافها.

6- استخدام نفس الغسول لعدة أشهر

ينصح خبراء العناية بالبشرة على تغيير غسول البشرة باستمرار، لأن استخدامه لفترة طويلة يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية، ويكون أكثر ضررًا من نفعه.

7- الإكثار من تقشير البشرة

في حين أن التقشير ضروري، لكن الإفراط في استخدامه يمكن أن يلحق الضرر ببشرتك، ويؤثر بالسلب عليها وقد يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

8- عدم غسل البشرة جيدًا

ينصح الخبراء بغسل البشرة جيدًا، والتأكد من تنظيفها من بقايا رغاوي الغسول.

9- عدم فرك الجلد

ينصح بتجنب فرك الجلد وهو جاف، لأن ذلك له أضرار خطيرة على بشرتك، ويفضل ترطيبها بلطف.

10- ترطيب الوجه بعد وقت طويل

ينصح بترطيب الوجه مباشرة بعد غسله، لأنه يمنع الأوساخ والشوائب من الاستقرار على سطح الجلد.