المعارضة القطرية تفصح عن تفاصيل مسرحية انقلاب 96 المزعوم في قطر

طلال الضوي(صدى):

أفصح الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، رئيس المعارضة القطرية، عن تفاصيل مسرحية نظام الحمدين التى تعرض فصولها قناة الجزيرة والتى تتحدث عن سيناريو انقلاب 1996 المزعوم في قطر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النظام القطري مستعد للتحالف مع الشيطان نفسه.

وأوضح ” ابن سحيم ” ، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” اليوم الإثنين: ” عندما سقط تنظيم القاعدة في أفغانستان احتضنت إيران أغلب عناصره الناجين على الرغم من اختلاف المعتقد ثم دربتهم وأرسلتهم إلى سوريا والعراق، وهكذا يفعل النظام القطري هو لا يهتم بمعتقد أو دين، بل من يخدم أجندته وأهدافه، فلا غرابة لو تحالفوا مع الشيطان نفسه. ”

وأكد أن: ” سيناريو انقلاب ٩٦ المزعوم في قطر هو نفس سيناريو انقلاب أردوغان وأجزم أن المخرج واحد وهو حمد بن خليفة ” ، متابعًا: ” من انقلب على والده في نفس العام ثم دبّر القصة للتخلص من القيادات السابقة لوالده كما فعل أردوغان عندما تخلص من المعارضة. ”

وأشار ” ابن سحيم ” إلى: ” مشكلة قبيلة آل مرة والغفران تحديدا أنهم لا يحنثون بقسمهم ولا يخونون بعهدهم فكانوا ضحية لأطماع حمد بن خليفة (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه). ”