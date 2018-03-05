روسيا تؤكد دعمها لتمثيل منصف للدول الأفريقية في مجلس الأمن
أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن بلاده تدعم تمثيلًا منصفًا للدول الأفريقية فى مجلس الأمن الدولى، خصوصًا وأن القضايا الإفريقية تمثل جزءًا كبيرًا من أجندة الأمم المتحدة.
وأشار ” لافروف ” ، على هامش جولته الأفريقية التى تبدأ اليوم الاثنين، إلى ” نحن على دراية جيدة بموقف إفريقيا الموحد فى مشروع إصلاح مجلس الأمن الذى وُضع فى توافق إيزولوينى” .
وأوضح وزير الخارجية الروسي قائلًا: ” نتشارك الحاجة لتمثيل عادل لأفريقيا فى مجلس الأمن الدولى؛ لأسباب تتضمن حقيقة القضايا المتصلة بأفريقيا التى تشكل جانبًا كبيرًا من أجندة الأمم المتحدة. ”
وأضاف ” لافروف ” أن بلاده مستعدة للمساعدة فى تحقيق تطلعات الدول الإفريقية على أساس نموذج توسع المجلس، والذى سيتمتع بأكبر دعم ممكن بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
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