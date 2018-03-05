روسيا تؤكد دعمها لتمثيل منصف للدول الأفريقية في مجلس الأمن

موسكو(صدى):

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن بلاده تدعم تمثيلًا منصفًا للدول الأفريقية فى مجلس الأمن الدولى، خصوصًا وأن القضايا الإفريقية تمثل جزءًا كبيرًا من أجندة الأمم المتحدة.

وأشار ” لافروف ” ، على هامش جولته الأفريقية التى تبدأ اليوم الاثنين، إلى ” نحن على دراية جيدة بموقف إفريقيا الموحد فى مشروع إصلاح مجلس الأمن الذى وُضع فى توافق إيزولوينى” .

وأوضح وزير الخارجية الروسي قائلًا: ” نتشارك الحاجة لتمثيل عادل لأفريقيا فى مجلس الأمن الدولى؛ لأسباب تتضمن حقيقة القضايا المتصلة بأفريقيا التى تشكل جانبًا كبيرًا من أجندة الأمم المتحدة. ”

وأضاف ” لافروف ” أن بلاده مستعدة للمساعدة فى تحقيق تطلعات الدول الإفريقية على أساس نموذج توسع المجلس، والذى سيتمتع بأكبر دعم ممكن بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.