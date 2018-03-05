رئيس ” الشورى ” يلتقي نظيره البحريني.. ويؤكد: المملكتين تجمعهما علاقات أخوية

حمود العنزي(صدى):

اجتمع رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبد الله آل الشيخ، مع رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين علي الصالح خلال زيارته لمملكة البحرين.

وأكد ” آل الشيخ ” خلال اللقاء، أن القيادة الحكيمة بالبحرين شكلت انسجام بين الشعب البحريني؛ لمواجهة مختلف الظروف الاستثنائية والتحديات التي مرت بها البلاد للمحافظة على المصالح العليا لمملكة البحرين وشعبها العزيز.

وأضاف أن مملكة البحرين تشكل مثال حي للعطاء في المنطقة العربية، مؤكداً أنها والمملكة السعودية تجمعهما علاقات أخوية ممتدة بفضل الجهود المباركة لقيادتي البلدين.

وأوضح أن العلاقات السعودية البحرينية نموذج يحتذى به للعلاقات بين الدول، بفضل الرعاية الكريمة التي تحظى بها هذه العلاقات من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله.

وأضاف: ” لابد من استمرار التنسيق والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي بين مجلسي الشورى في كلا البلدين بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين ” .