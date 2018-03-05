الأحساء تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام، صباح اليوم الإثنين، عن إسناد نادي الأحساء الأدبي برئاسة الدكتور ظافر الشهري، تنظيم احتفالية النادي بيوم اللغة العربية العالمي، اليوم وغداً الإثنين، إلى اللجنة الشبابية للثقافة والإبداع التابعة للنادي، لتنفيذ هذه الفعالية الجديدة.

حيث يصاحب الملتقى، العديد من البرنامج و الفعاليات من معرض حروفيات واعلام اللغة ، والأمسية الأدبية.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء، في مؤتمر صحفي عُقد بمقرالنادي الأدبي، إلى أن اللجنة تُعد الأولى على مستوى الأندية الأدبية في المملكة التي تشكل في ناد أدبي، مؤكدًا أنه على ثقة تامة في هذه اللجنة بإنجاح هذا البرنامج.

وأكد عبد المجيد العمري، رئيس اللجنة الشبابية للثقافة والإبداع، التابع للنادي الأدبي بالأحساء، أهمية احتفاء اللجنة والنادي الأدبي باليوم العالمي للغة العربية، والتي ترسخ أهمية اللغة لدى المجتمع وتعزيز الدور الشبابي في خدمتها، وبأنها سوف تكون بداية انطلاق اللجنة من هذا الملتقى، بصناعة سعودية شبابية للذين يحملون الحس الوطني، والاهتمام بلغتهم لغة القرآن لغة العروبة.

فيما لفتت إيمان عبد الله المسلم، المشرف العام على الملتقى، إلى تفعيل يوم اللغة العربية، والذي يصاحبه العديد من البرامج، بداية من خارج أسوار النادي الادبي بفقرة أعلام اللغة والقائمة عليها الشعبة المسرحية، والتي تجسد شخصيات معروفة على مستوى النحو والأدب.