زعيم كوريا الشمالية يلتقي مسؤولين من الجنوبية لأول مرة منذ توليه الحكم
زار وفد من كوريا الجنوبية يضم 10 أعضاء من المسؤولين، جارتها الشمالية، اليوم الإثنين، حيث تستمر الزيارة لمدة يومين.
ويلتقي الوفد، زعيم كوريا الشمالية لأول مرة منذ توليه الحكم، لتحسين العلاقات الثنائية، وحل النزاع بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي.
ويضم الوفد: مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج وي يونج، ورئيس الاستخبارات سوه هون، ونائب وزير الوحدة تشون هيه سونج، ونائب رئيس وكالة الاستخبارات للشئون المحلية كيم سانج- كيون، ومدير شؤون الدولة للمكتب الرئاسي يون كونيونج، و5 مسؤولين لفريق العمل.
سراديب[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 37 دقيقة
عسى ما يتفقون علانا اههههههههههههب
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2677 ] نشر منذ 27 دقيقة
تكاتفوا ياكورييين وارعبوا الامريكيييين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8541 ] نشر منذ 26 دقيقة
صِــدَقــت يا أخ سراديب اههههههههههههب ياوجـــــهه .هههههههه .