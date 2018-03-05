زعيم كوريا الشمالية يلتقي مسؤولين من الجنوبية لأول مرة منذ توليه الحكم

بيونغيانغ(صدى):

زار وفد من كوريا الجنوبية يضم 10 أعضاء من المسؤولين، جارتها الشمالية، اليوم الإثنين، حيث تستمر الزيارة لمدة يومين.

ويلتقي الوفد، زعيم كوريا الشمالية لأول مرة منذ توليه الحكم، لتحسين العلاقات الثنائية، وحل النزاع بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي.

ويضم الوفد: مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج وي يونج، ورئيس الاستخبارات سوه هون، ونائب وزير الوحدة تشون هيه سونج، ونائب رئيس وكالة الاستخبارات للشئون المحلية كيم سانج- كيون، ومدير شؤون الدولة للمكتب الرئاسي يون كونيونج، و5 مسؤولين لفريق العمل.