زراعة صمام ميترالي لمريض دون تدخل جراحي في مركز الأمير سلطان للقلب

عادل الحربي(صدى):

واصلت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة إنجازاتها الطبية المتميزة ممثلة في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة حيث أجريت عملية زراعة الصمام الميترالي عن طريق القسطرة القلبية دون تدخل جراحي لمريض يبلغ من العمر 62 عاماً ، وتعد هذه العملية من العمليات النادرة والمعقدة .

وقد أجرى العملية فريق طبي سعودي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة ، علماً بأن المريض قد أجرى عملية جراحية لترميم الصمام ووضع حلقة جراحية قبل 32 عاماً وفي العامين الأخيرين بدأت علامات الترسبات والتلف في الصمام مما تسبب في معاناة المريض من ضيق شديد في الصمام وتراكم السوائل في كافة أنحاء الجسم وخاصةً الرئتين وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي مما استدعى دخول المريض المستمر للمركز .

وقد قام الفريق الطبي بقسم طب قلب الكبار و الفريق الطبي بقسم الجراحة بمناقشة الحالة واتضح عدم إمكانية إجراء عملية جراحية للمريض بسبب الخطورة العالية لوضع المريض و بالتالي تقرر إجراء زراعة الصمام عن طريق القسطرة القلبية دون التدخل الجراحي .

و بعد دراسة الحالة وإمكانية ملاءمة حجم الصمام الجديد مع الحلقة المزروعة جراحياً مسبقاً التي تعتبر أكبر من الحجم الموصى به في المراجع العلمية تم إجراء العملية بنجاح ولله الحمد وغادر المريض المركز ويتابع حالياً مع الفريق الطبي بقسم تأهيل القلب للعودة لممارسة حياته الطبيعية بكل يسر وسهولة .

وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الله تعالى ثم بفضل ما يحتويه المركز من إمكانات وتقنيات متطورة وكوادر بشرية مميزة ومؤهلة تأهيلاً عالياً حيث يعتبر من المراكز السباقة عالمياً التي تقوم بهذا الإجراء الطبي .

وقـد ساهمت هذه التقنيات في الإستغناء عن التدخل الجراحي وعدم مكوث المـريض لفترات طويلة في المركز .

من جانبه تحدث المريض حاضر العسيري قائلاً أنه كان يعاني كثيراً من ضيق التنفس بسبب ارتفاع ضغط الشريان الرئوي وتجمع السوائل في الرئتين وبعد إجراء العملية شعر بتحسن كبير ولله الحمد .