بالفيديو.. سائق متهور يصدم مواطنا ويتركه غارقا في دمائه بمكة

نايف السالم(صدى):

فوجئ مواطن بمركبة تنحرف من المسار الأيسر إلى اليمين وترتطم به لتقذفه في الهواء عدة أمتار، خلال عبوره شارع العتيبية بمكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة في المكان قائد المركبة وهو ينحرف تجاه المواطن ويرتطم به، وتردد قائد المركبة للحظات في الوقوف؛ ولكنه سرعان ما انطلق من موقع الحادث تاركاً المواطن مضرجاً بدمائه.

وأوضحت مصادر أن المواطن أصيب برضوض في الأضلاع وإصابات مختلفة مع إصابة في الرأس، وقد تلقى العلاج في الطوارئ ثم غادر المستشفى.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=OPPpMI0XQ18