وزير الخدمة المدنية يعتمد البرنامج الإرشادي للأخصائيين الاجتماعيين

عادل الحربي(صدى):

صدرت موافقة وزير الخدمة المدنية رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، على اعتماد البرنامج التدريبي ” تطبيق الدليل الارشادي للأخصائيين الاجتماعيين بالضمان الاجتماعي ” ، الذي سيعقده مركز التدريب والتطوير بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واشتمل قرار موافقة معاليه, تطبيق أحكام لائحة التدريب على الملتحقين به من الموظفين المشمولين بنظام شاغلي الوظائف المستهدفة للبرنامج وفقاً لدليل تصنيف الوظائف، حيث يعـد تدريب مباشر لجميع سلاسل فئات وظائف الباحثين والاخصائيين الاجتماعيين في مدة ثلاثة أيام، على أن يتم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.