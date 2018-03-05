” التقاعد ” : بإمكان موظفي الدولة المتقاعدين الاستفادة من برنامج ” مساكن ” للتمويل العقاري

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه بإمكان مشتركي ومتقاعدي الجهات الحكومية الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية الاستفادة من برنامج ” مساكن ” للتمويل العقاري، الذي تديره شركة دار التمليك.

ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف ورؤية المملكة 2030 الساعية لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، وسعياً من المؤسسة العامة للتقاعد في تقديم خدمات وبرامج مميزة للمشتركين والمتقاعدين.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد فهد بن عبدالله الصالح، حرص المؤسسة على توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج ” مساكن ” لتشمل بجانب موظفي ومتقاعدي الدولة الخاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري منسوبي ومتقاعدي الجهات الحكومية الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن برنامج ” مساكن ” يتميز بأنه تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبأقساط ثابتة لا تتغير، ويمول المتقدم حتى سن 70 عاماً ، مشيرا إلى أنه بإمكان المتقدم تحويل راتبه لأي بنك محلي يرغب التعامل معه، كما يمكن للمتقدم الحصول على فترة سماح، حيث يبدأ سداد أول قسط بعد 6 أشهر من تاريخ استلام العقار والعديد من المزايا الأخرى.

ولفت الصالح إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع شركة دار التمليك وكيل المؤسسة في إدارة البرنامج على الرقم المجاني 920011433.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد وشركة دار التمليك قد وقعت اتفاقية مشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتمويل متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين أو من هم على رأس العمل حالياً واقتربوا من سن التقاعد وفق آليات وشروط محددة.