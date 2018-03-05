علاج جديد يعيد الحيض للمرأة بعد سن اليأس

متابعات(صدى):

اكتشف فريقاً من العلماء ، علاجا جديدا، يعيد الحيض إلى المرأة، بعد سن اليأس.

وأوضح العلماء أن هذا العلاج يمكنه أن ينهي مشكلة انقطاع الطمث عند النساء وذلك بعد تجربته على عدد من النساء، اللواتي تجاوزن الأربعين، وحقق نجاحا باهرا، خلال ستة أشهر فقط، من تناوله حيث ارتفع لديهن هرمون أستروجين من جديد.

وقد جرى أخذ الخلايا الجذعية لنخاع 33 سيدة، وحقنها في المبيض لكل منهن، وفي خلال 6 أشهر عادت أعراض الطمث لهن مجددا.

وكانت دراسة أميركية، قد أظهرت في وقت سابق أن أكبر تأثير لأعراض انقطاع الطمث على حياة النساء، مثل الهبات الساخنة والتعرق ليلا، يحدث بين أوائل ومنتصف الخمسينات من العمر.

وذكر الباحثون في تقرير نشرته دورية “ماتوريتاس”، أن النساء في عمر الستين وما فوقها، تتحسن حياتهن في المجمل وتقل شكواهن من مشكلات في الذاكرة وأعراض جسدية، لكن ستظل لديهن مشاكل أخرى مثل اختلال الوظيفة الجنسية والشعور بالإرهاق والتقلبات المزاجية.

وأوردت كبيرة الباحثين في الدراسة، كارولين توركيلسون، من جامعة مينيسوتا في منيابوليس “تشدد الدراسة على ضرورة أن يبادر الأطباء بالتحدث مع النساء عن الصحة الجنسية والتغيرات النفسية المصاحبة للتقدم في العمر”.

وأوضحت توركيلسون “تعيش النساء حياة صحية ومثمرة لسنوات عديدة بعد بلوغ سن اليأس مما يخلق طلبا على (خدمات فريدة) لهذه الشريحة من الناس”.

واشتكت المشاركات اللواتي تقل أعمارهن عن 55 عاما من التعرق أثناء الليل ومن الهبات الساخنة أكثر من المشاركات الأكبر سنا. كما تحدثت المشاركات الأصغر سنا عن تغيرات متزايدة في الرغبة الجنسية.

وأكدت النساء الأكبر سنا أنهن مررن بأعراض جسدية أقل وطأة مثل الإرهاق وصعوبة النوم واكتساب الوزن وتغيرات في المظهر.